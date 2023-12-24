Konya'da temizlik yaparken soba patladı, kadın yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde temizlik yaptığı iş yerinde sobayı tinerle tutuşturmak isteyen kadın, sobanın parlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Katır Tepesi mevkiindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde kaportacı olarak faaliyet gösteren iş yerinde temizlik yapan 28 yaşındaki Tuba Y., sobayı tiner ile tutuşturmak istedi. Bu sırada bir anda sobanın parlaması ile genç kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yüzünün büyük kısmı yanan Tuba Y. ambulansa Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tuba Y., Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA