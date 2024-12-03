Konya'da Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da polis ekipleri tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 6 şüpheli kıskaç altına alındı. Operasyon için düğmeye basan ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 35 kişinin ifadesine başvurulan soruşturma çerçevesinde zararın 5 milyon lira olduğu tespit edilirken 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA