Konya'da Taşımalı Eğitim İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında görev yapan şoförler ve ilgili personelle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, taşımalı eğitim sisteminde görev alan sürücüler ve rehber personellerin görev ve sorumlulukları, uymaları gereken trafik kuralları, öğrenci taşıma güvenliği, araçların bakım ve kontrolleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, yeni eğitim öğretim yılında yaşanabilecek muhtemel sorunların önlenmesi için alınacak tedbirler ve izlenecek yöntemler üzerinde duruldu. İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından sürücülere yönelik trafik güvenliği, hız kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarının taşıma standartları gibi konularda sunumlar yapılarak dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Toplantının sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, öğrenci taşımanın büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak, "Sizlerin güvenli sürüşü, çocuklarımızın güvenliğidir. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir eğitim öğretim yılı geçirmek en büyük temennimizdir" dedi. - KONYA