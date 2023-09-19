Konya'da Tartıştığı Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini gece uyurken bıçaklayarak öldürdü. Kadın, polisi arayarak kendini ihbar etti ve gözaltına alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde tartıştığı eşini uykusunda bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi, Besihaneler bölgesinde dün akşam saatlerinde S.K, kocası Ahmet K. (40) ile evlerinde tartıştı.
Gece uyurken kocası Ahmet K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen S.K, polisi arayarak kendini ihbar etti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
S.K. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa