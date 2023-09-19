Konya'da Tartıştığı Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini gece uyurken bıçaklayarak öldürdü. Kadın, polisi arayarak kendini ihbar etti ve gözaltına alındı.