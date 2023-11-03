Konya'da Tartışma Sonucu Kadın Tabancayla Yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucu İsmet E., eşi Emine E.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan İsmet E. polis tarafından yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.
KONYA'da İsmet E., tartıştığı eşi Emine E.'yi (39) tabancayla bacağından vurup, yaraladı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet E., evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Emine E.'yi tabancayla bacağından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine E. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan İsmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa