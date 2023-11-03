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Konya'da Tartışma Sonucu Kadın Tabancayla Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucu İsmet E., eşi Emine E.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan İsmet E. polis tarafından yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.