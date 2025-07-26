Konya'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Konya'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
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Konya'da Beyşehir-Seydişehir kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldılar.

Konya'da, tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MUZ 41 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Yol kenarında tarlaya devrilen otomobildeki S.M., M.M. ve S.M. yaralandı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarılabildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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