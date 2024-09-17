Üye Girişi
Haberler

Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttüğü operasyon sonucunda 233 bronz sikke, 25 çeşit obje ve 258 tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları neticesinde 233 adet bronz sikke, 25 adet çeşitli obje ve 258 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Sarayönü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S.B. isimli şahsın sürücülüğünü yapmış olduğu araçta ve üzerinde yapılan arama sonucunda, 233 adet bronz sikke, 25 adet çeşitli obje, 258 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kültür Sanat Kaçakçılık Operasyon Jandarma Güvenlik 3-sayfa konya Hukuk Suç

Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 Soruşturmada önemli gelişme! Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi

Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak?
title