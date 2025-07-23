Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin'e Yakın Sikke Ele Ge geçirildi

Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin'e Yakın Sikke Ele Ge geçirildi
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Konya'da gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılığına ilişkin 1 ev ve 1 iş yerinde yapılan aramalar sonucunda 1.912 sikke ve 196 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen operasyonda bin 912 sikke ve 196 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 ev ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait bin 912 adet sikke, 196 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet dedektör ve 1 adet kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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