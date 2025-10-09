Haberler

Konya'da Tanker Bisiklet Sürücüsüne Çarptı: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde tanker bisiklet sürücüsü Enis Şimşek'e çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Konya'da tankerin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AER 243 plakalı tanker, cadde üzerinde ilerlerken bisiklet sürücüsü Enis Şimşek'e (46) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tankerin altında kalan Enis Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Genç kadının yaşadığı korku gözlerinden okundu
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.