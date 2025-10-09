Konya'da Tanker Bisiklet Sürücüsüne Çarptı: 1 Ölü

Konya'da tankerin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AER 243 plakalı tanker, cadde üzerinde ilerlerken bisiklet sürücüsü Enis Şimşek'e (46) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tankerin altında kalan Enis Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA