Konya'da Takside Silahlı Gasp Girişimi

Konya'da müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt (63) idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen M.A.D. (28), merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu. Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs, bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkararak, taksiciyi tehdit etti. Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan, hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.

O anlar saniye saniye kamerada

Gasp girişimi sırasında yaşananlar ise taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan ve 7 ayrı suç kaydı olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. - KONYA