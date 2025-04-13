Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Konya'da Taksici Gasp Girişimini Biber Gazı ile Püskürttü

Konya'da Taksici Gasp Girişimini Biber Gazı ile Püskürttü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir taksici, müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunan bir şahsa biber gazı ile müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da bir kişi müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunurken, taksici şahsa biber gazı ile müdahale ederek gasp girişiminden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.

Arka koltukta amacına ulaşamadı

Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı. Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.

O anlar saniye saniye kamerada

Gasp girişimi sırasında yaşanan tüm anlar taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.