Konya'da Takla Atan Kamyonette 3 Kişi Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Türkmen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 53 ACL 733 plakalı kamyonet, yağan kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan 2 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA