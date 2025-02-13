2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık
Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum

Konya'da Takla Atan Kamyonette 3 Kişi Yaralandı

Konya'da Takla Atan Kamyonette 3 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, 2 yaralının durumu ciddi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Türkmen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 53 ACL 733 plakalı kamyonet, yağan kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan 2 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
img

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
img

32 il için kar yağışı uyarı geldi! 12'sinde kuvvetli görülecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek

32 il için kar yağışı uyarı geldi! 12'sinde kuvvetli görülecek
Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde verdiği karar ülkeyi karıştırdı

Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.