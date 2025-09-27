Konya'da Takla Atan Araçta 5 Kişi Yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Afyonkarahisar Kara yolu Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 06 EJS 953 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, refüje çarptıktan sonra savrularak takla attı. İhbar üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, sürücü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.T., E.T., Z.T. ve M.T.'nin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA