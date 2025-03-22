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Konya'da Tabanca Temizlerken Eşini Vurdu

Konya'da Tabanca Temizlerken Eşini Vurdu
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Konya'da 77 yaşındaki M.G., evde tabancasını temizlerken yanlışlıkla eşi Z.B.'yi vurdu. Olay sonrası kadının oğlu, yaşlı adamı darp etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, yaşlı adam gözaltına alındı.

Konya'da 77 yaşındaki adam, evde kendine ait tabancayı temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu eşini vurdu. Olayın ardından evde bulunan kadının oğlu ise, yaşlı adamı darp etti. Şüpheli adam gözaltına alınımken, hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi Keçiborlu Sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın 3'üncü katındaki evinde kendine ait olduğu öğrenilen tabancayı temizlemek isteyen 77 yaşındaki M.G., silahın biranda ateş alması sonucu eşi 53 yaşındaki Z.B.'yi vurdu. Bu sırada annesinin yaralandığını gören 28 yaşındaki oğlu B.B. annesinin yaralanmasına neden olan M.G'yi darp etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 77 yaşındaki şüpheli M.G. ve B.B'yi gözaltına aldı. Omzundan hafif yaralanan Z.B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Yanlışlıkla oldu"

Öte yandan, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.G. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.G. buradaki ilk ifadesinde, "bir anda yanlışlıkla oldu, kimseyi vurmak istemedim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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