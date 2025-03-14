Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay

Konya'da Suç ve Suçlulara Yönelik Geniş Çaplı Denetimler Gerçekleştirildi

Konya'da Suç ve Suçlulara Yönelik Geniş Çaplı Denetimler Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yapılan denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulandı, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. 61 kişi yakalanırken, trafik denetimlerinde ise kural ihlali yapan 336 araca ceza kesildi.

Konya'da polisin suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulanırken, birçok suç unsuru ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından mart ayının ilk çeyreğinde yürütülen denetimler çerçevesinde, toplam 57 bin 307 kişi ve 12 bin 60 araç sorgulandı. Denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 61 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilirken 140 yoklama kaçağı tespit edilerek tebligat yapıldı. Üzerlerinde kesici ve delici alet bulunan toplam 288 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet fişek, 3 bin 321 paket kaçak sigara, 206,43 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 428 adet uyuşturucu hap, 6,98 gram metamfetamin, 3,77 gram adb-butinica, 1 gram kokain ve peçeteye emdirilmiş 3 parça bonzai maddesi ele geçirildi.

Çok sayıda noktada trafik denetimleri gerçekleştirildi

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde ise toplam 12 bin 60 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 336 araca toplam 2 milyon 82 bin 142 TL para cezası kesildi. Hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen 9 araç trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Çocukların güvenliği için okul çevreleri ve parklar denetlendi

Çocukların güvenliği için parklarda bin 961 ve okul çevrelerinde 2 bin 162 denetim gerçekleştirildi. Kamu güvenliğinin artırılması amacıyla okul önlerinde yapılan kontrollerde şüpheli şahıslara yönelik sorgulamalar yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyardı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
img

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.