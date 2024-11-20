Konya'da Suç Örgütüne Operasyon: 17 Gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Konya'da faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda suç aleti ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Şantaj, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma' gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet bıçak, 3 adet muşta, 78 adet tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği kartuşu, 58 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 kök Hint Keneviri, muhtelif uyuşturucu madde ve madde kullanmaya yarayan aparatlar ile birçok çek senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA