Konya'da Suç Oranları Yüzde 13 Düştü

Şehirde huzur ve güven ortamının muhafazasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyleyen Konya Valisi İbrahim Akın, "2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve önleyici faaliyetler çerçevesinde kişilere karşı işlenen suçlarda 32 bin 31 olay sayısı ile bir önceki yıla göre yüzde 13 düşüş sağlanmıştır" dedi.

Konya Valisi Akın, valilik binasında 2024 yılındaki güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehrin huzur ortamını sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Akın şunları kaydetti:

"Aranan şahısların yakalanması kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, hapis cezası ile aranan toplam 6 bin 953 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilirken, ifade için aranan 8 bin 296 şahıs hakkında da işlem tesis edilmiştir. Suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, şehrimizde kamu güvenliğinin sağlanması ve asayiş olaylarının kayda değer şekilde azalmasında önemli bir etken olmuştur. İlimizde oluşturduğumuz huzur ve güven ortamında şehir merkezimizdeki en işlek caddemizden en uzaktaki kırsal mahallemize kadar vatandaşlarımızın günün her saatinde kendini güvende hissedebilmesi, ailesi ve çocukları ile huzur içinde vakit geçirebilmesi amacıyla kolluk güçlerimiz özverili çalışmalarını sürdürmektedir. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve önleyici faaliyetler çerçevesinde kişilere karşı işlenen suçlarda 32 bin 31 olay sayısı ile bir önceki yıla göre yüzde 13 düşüş sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 10 bin 912 olay meydana gelmiş ve yine bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında düşüş olmuştur. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz kararlı mücadele aralıksız devam etmektedir. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından 2024 yılında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 206 operasyonda, 245 şüpheli gözaltına alınmış, 57 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 98 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Organize suç örgütlerine yönelik 2024 yılında 10 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 160 şahsa adli işlem yapılmış ve 77 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Hiç kimsenin şehrimizin huzur ortamını tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz." - KONYA