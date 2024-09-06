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Konya'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesinde bulunan dinlenme parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme parkında iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada R.C.K. (23) bıçakla yaralandı. Bıçaklayan kişi ise olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.C.K. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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