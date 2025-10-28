Konya'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da polis ekipleri tarafından sosyal medya platformunda çeşitli dualar ve kişisel bakım ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlenirken, 11 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformunda çeşitli dualar ve kişisel bakım ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcılar tarafından sayfa üzerinden irtibat kurulan kişilerin iradesi fesada uğratılarak toplam 491 bin 200 TL dolandırıldığı tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri yönünde somut deliller elde edilen 21 şüpheliye yönelik olarak Ankara'da 19, Trabzon'da 1 ve Burdur'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KONYA