Haberler

Konya'da Sollama Kazası: Sürücü Telefonla Konuşurken Gözyaşlarına Boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde, önündeki aracı sollamak isteyen sürücünün otomobili, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpışarak kontrolden çıktı. Kazada sürücü şok geçirip gözyaşlarına boğuldu. Yaralanan olmadı, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Konya'da önündeki aracı sollamak isteyen sürücünün otomobili, sol şeritte seyir halinde olan kamyonla çarpışınca bir anda kontrolden çıkarak sollamak istediği otomobile ve direğe çarptı. Arkadan gelen bir aracın araç kamerası görüntülerine yansıyan kazada yaralanan olmazken, direğe çarpan otomobilin şoka giren sürücüsü, telefonda konuşarak, "Baba çarptı, ben ne yapacağım" diye gözyaşı döktü, sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli kadın sürücünün kullandığı 06 RLB 17 plakalı otomobil, önünde seyreden 09 AJ 355 plakalı otomobili sollamak istedi. Sinyalini yakarak önündeki otomobil ile solundan gelen A.Ö. yönetimindeki 42 BBR 836 plakalı kamyonun arasına giren A.Y. idaresindeki otomobil bir anda kamyonun önünde kaldı. Kamyonun sağ ön tarafı otomobilin sol arka kısmına çarparken, önce sola sonra sağa doğru savrulan otomobil, yanındaki sollamak istediği otomobile ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin ön kısmında hasar oluşurken, sürücü A.Y. kazanın şokunu atlatamadı. Telefonuyla konuşmaya başlayan sürücü, "Baba çarptı, ben ne yapacağım" diye konuşurken, bir süre sonra gözyaşı dökmeye başladı. Kazanın şokunu atlatamayarak sinirlerine hakim olamayan A.Ö. için ambulans istendi. Sağlık görevlileri sürücü A.Ö.'yü ambulansa alarak sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yaparken, cep telefonundan kaza anıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine de bakıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.