Konya'da Sollama Kazası: Sürücü Telefonla Konuşurken Gözyaşlarına Boğuldu

Konya'da önündeki aracı sollamak isteyen sürücünün otomobili, sol şeritte seyir halinde olan kamyonla çarpışınca bir anda kontrolden çıkarak sollamak istediği otomobile ve direğe çarptı. Arkadan gelen bir aracın araç kamerası görüntülerine yansıyan kazada yaralanan olmazken, direğe çarpan otomobilin şoka giren sürücüsü, telefonda konuşarak, "Baba çarptı, ben ne yapacağım" diye gözyaşı döktü, sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli kadın sürücünün kullandığı 06 RLB 17 plakalı otomobil, önünde seyreden 09 AJ 355 plakalı otomobili sollamak istedi. Sinyalini yakarak önündeki otomobil ile solundan gelen A.Ö. yönetimindeki 42 BBR 836 plakalı kamyonun arasına giren A.Y. idaresindeki otomobil bir anda kamyonun önünde kaldı. Kamyonun sağ ön tarafı otomobilin sol arka kısmına çarparken, önce sola sonra sağa doğru savrulan otomobil, yanındaki sollamak istediği otomobile ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin ön kısmında hasar oluşurken, sürücü A.Y. kazanın şokunu atlatamadı. Telefonuyla konuşmaya başlayan sürücü, "Baba çarptı, ben ne yapacağım" diye konuşurken, bir süre sonra gözyaşı dökmeye başladı. Kazanın şokunu atlatamayarak sinirlerine hakim olamayan A.Ö. için ambulans istendi. Sağlık görevlileri sürücü A.Ö.'yü ambulansa alarak sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yaparken, cep telefonundan kaza anıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine de bakıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA