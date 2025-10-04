Haberler

Konya'da Sokakta Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı

Konya'da Sokakta Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Konya Selçuklu ilçesinde bir tarife sonucu çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralı ile birlikte devam eden soruşturmayla birlikte gelişiyor.

Konya'da sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Çarık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Hadimi Caddesi üzerinde Serkan Y., henüz ismi öğrenilemeyen daha önceden aralarında husumet olduğunu iddia ettiği kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz ismi öğrenilemeyen kişi yanında bulunan bıçakla Serkan Y.'yi bıçakladı. Yaralanan Serkan Y., Çarık Sokak üzerinde bulunan apartmana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
