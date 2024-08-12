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Konya'da sokak ortasında anne ve kızını vuran şüpheli tutuklandı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir tekel bayisi işletmecisi olan M.A., iş yerinde çıkan tartışma sonucunda anne ve kızına pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konya'da sokak ortasında anne ve kızını vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekel bayisi işletmecisi M.A. ile arkadaşı olan anne Raziye H. ve kızı Nazlı H. arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek iş yerinin dışına taşarken, M.A. pompalı tüfek ile anne ve kızının bacağına ateş etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı. Şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuklu Tekel konya Olaylar Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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