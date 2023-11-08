Konya'da soba yaşlı çifti ayırdı

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiften biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanede tedavi altına alını.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesinde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63) kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede 81 yaşındaki Hızır Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Elife Özkan ise ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA