Konya'da Site Görevlisi, Sakinini Öldürdü

Konya'da site sakinini öldüren site görevlisi tutuklandı

KONYA - Konya'da site sakinini otoparkta öldüren site görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede görevli olarak çalışan Gültekin Y. aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i otoparka indiği sırada av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Cinayet zanlısı polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı Gültekin Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.