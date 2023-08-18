Konya'da silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazanhüyüğü Mahallesi'nde arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda H.T, D.T, S.T. ve M.Ö. yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, kendi imkanlarıyla gittikleri Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - 3. Sayfa