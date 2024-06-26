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Konya'da Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Kadının Tehdit Mesajlarıyla Dolu Hikayesi

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Konya'da oturduğu apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Ümmü Döğer'in, katil zanlısının tehdit mesajlarından dolayı aldığı uzaklaştırma kararını yenilediği ortaya çıktı.

Konya'da oturduğu apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Ümmü Döğer'in, geçtiğimiz Şubat ayında verdiği ifade ve katil zanlısının tehdit mesajlarından dolayı aldığı uzaklaştırma kararını 14 gün önce yenilediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 09.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkaldan ekmek aldıktan sonra oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı. Zanlı Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ümmü Döğer ve zanlı Arafa Yıldırım kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ümmü Döğer Harmancık Mezarlığına, zanlı ise Kadınhanı ilçesinde defnedildi.

"Ümmü'yü öldürürüm, benden ayrıldığı gün öldüğü gün"

Olayda hayatını kaybeden Ümmü Döğer'in geçtiğimiz Şubat ayında zanlı Arafa Yıldırım'ın kendisini tehdit ettiği gerekçesi ile polise verdiği ifadede, "Arafa Yıldırım ile 2 yıl önce tanıştık ve arkadaşım olur. Ben kendisi ile konuşmak ve görüşmek istemiyorum ancak bu isteğimi kendisi kabul etmediği gibi sürekli beni rahatsız ediyor. Daha önce çalıştığım iş yerinde karşıma çıkarak beni korkuttu. İş yeri sahibi bu durum sonrası beni aracıyla Arafa Yıldırım'dan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından bu şahıs kızımın nişanlısını arayarak, 'Ümmü'yü öldürürüm. Benden ayrıldığı gün, öldüğü gün' demiş. Bu olayların ardından Arafa Yıldırım'dan korkuyorum" dediği öğrenildi. Ümmü Döğer'in ifadesinin ardından Arafa Yıldırım'a uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Cinayet işlenmeden 14 gün önce Ümmü Döğer'in uzaklaştırma kararını yenilediği de öğrenildi.

"Senin yüzünden annenle ayrıldım"

Olayda hayatını kaybeden Döğer'in kızı Sümeyra Selvi'nin de annesi ile birlikte Şubat ayında polise verdiği ifadesinde, "Arafa Yıldırım beni sürekli 'Senin yüzünden annenle ayrıldım. Seni öldüreceğim. Anneni rahat bırakmayacağım' şeklinde tehdit ediyor. Ben bu şahıstan şikayetçiyim ve korkuyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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