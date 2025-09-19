Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Konya'da kendisini havaalanına bırakacak aracın önünü kesen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit T. havaalanına gitmek üzere kendisini bırakacak araçla şehir merkezinden yola çıktı. Havaalanına yaklaşan Seyit T.'nin içinde bulunduğu 42 BDV 224 plakalı SUV tipi aracın önü kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi. Şüpheliler, Seyit T.'ye tabancalarla ateş ederek geldikleri araçla kaçtı. Seyit T.'nin yanında bulunan araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Seyit T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Seyit T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA