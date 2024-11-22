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Konya'da Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Konya'da bir oto galericisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 6 kişi tutuklandı. Olay, alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.

Konya'da bir galericinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Kasım'da akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki oto galeriye gelen oto kiralama işi yapan Süleyman K. ile amcası İbrahim K., iş yeri sahibi Muhammed Paytar ile alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, tabancayla vurularak ağır yaralanan Muhammed Paytar hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Süleyman K., İbrahim K. ve olay sırasında iş yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen silahlı kavgaya karışan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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