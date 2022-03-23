Konya'da silahlı kavga: 3 ölü - Haberler

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Konya'da silahlı kavga: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da silahlı kavga: 3 ölü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışmasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

KADINHANI, KONYA (İHA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışmasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.25 sıralarında Kadınhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T., M.A., F.Ş, Ş.Ç., N.T. ve A.A.Ç. gittikleri alkollü eğlence mekanında Ş.Ö., M.B. ve K.Y. ile alacak verecek meselesinden tartışarak ayrıldı. Mekan çıkışında tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, Ş.Ö., K.T. ve M. A. yaralandı. Ş.Ö. kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.T. ve M.A. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. K.T. ve M.A. da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada, Ş.Ç., F.Ş. ve K.Y. de silahla hafif yaralandı. Olayla ilgili yaralı şahıslar ve N.T. gözaltına alınırken, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da silahlı kavga: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadınhanı, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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