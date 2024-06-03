Konya'da silah kaçakçılığına karşı "Mercek-20" operasyonu: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

KONYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonlarında 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.