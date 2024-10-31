Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Tüfek ve Mermi Ele Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda belirlenen adres ve araçta çok sayıda av tüfeği ve malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmada bir şahsın ev ve aracında çok sayıda av tüfeği ve malzemesi bulunduğunu belirledi. Şahsın adresine yapılan baskın sonrası ev ve araçta yapılan aramada, 27 adet üzerinde marka ve seri numarası olmayan dipciksiz pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği şarjörü, 4 adet av tüfeği fişeği, 230 adet tabanca mermisi, 2 bin 250 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 1 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA