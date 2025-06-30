Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Konya'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan bir araçta ve ormanlık alanda toplam 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen planlı ve koordineli çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, takibe alınan bir araç ve ormanlık alanda 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonrası, şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir araç takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli araçta ve Antalya çevre yolu üzerindeki ormanlık alanda detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, herhangi bir seri numarası bulunmayan ve atışa hazır halde toplam 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahların yasa dışı yollarla temin edilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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