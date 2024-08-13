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Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 40 Tabanca ve Yüzlerce Silah Parçası Ele Geçirildi

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Konya'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 40 tabanca ve yüzlerce silah parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik çalışmaları neticesinde düzenlenen operasyonda 40 tabanca ve yüzlerce silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesinde Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda ekipler M.Ö.'nün kullandığı aracı durdurmak istedi. Bunun üzerine M.Ö. araçtan yol kenarına çuval bırakarak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Ele geçirilen çuvalı inceleyen ekipler; 40 adet 9 mm marka ve seri numarası olmayan tabanca, 41 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. M.Ö.'nün iş yerinde de arama yapan ekipler, 9 adet yiv-setli namlu ve namlu bloğu, 416 adet tabanca pimi, 253 adet tabanca yayı ele geçirdi. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konularak, şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma 3-sayfa konya Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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