Ereğli'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, reklam tabelalarını ve ağaçları devirdi; evlerin ve ahırların çatıları uçtu. Fırtına, ulaşımda aksamalara yol açarak sürücüleri zor durumda bıraktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, reklam tabelalarını ve ağaçları devirdi, bazı mahallelerdeki ahırların ve evlerin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, fırtına, ilçe merkezi ve çevresinde çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle devrilen tabelalar ve ağaçlar, birçok noktada hasara yol açarken, şiddetli fırtına özellikle ahır ve evlerin çatılarında önemli zararlar oluşturdu. Bununla birlikte, fırtına yaşamı olumsuz etkileyerek kara yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu ve sürücüleri zor durumda bıraktı. - KONYA

