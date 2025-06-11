Konya'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinin lastiklerinde yangın çıktı.

Olay, Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan dorsesinde karpuz yüklü tırda yangın çıktı. Dorse lastiğinden yükselen dumanları fark eden tır sürücüsü aracını kenara çekip durdurarak araçtan indi. Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Tırın dorsesindeki karpuzlar ise başka bir araca yüklenerek götürüldü. - KONYA