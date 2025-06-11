Konya'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Konya'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, seyir halinde karpuz yüklü tırın dorsesinin lastiklerinde yangın çıktı. Sürücü durarak araçtan indi, yangına ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinin lastiklerinde yangın çıktı.

Olay, Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan dorsesinde karpuz yüklü tırda yangın çıktı. Dorse lastiğinden yükselen dumanları fark eden tır sürücüsü aracını kenara çekip durdurarak araçtan indi. Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Tırın dorsesindeki karpuzlar ise başka bir araca yüklenerek götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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