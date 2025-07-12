Konya'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Paniği

Konya'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Paniği
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Konya'nın Kulu ilçesinde, seyir halindeki bir cipo motoru hararet yaptı ve dinlenme tesisine giren sürücü, tesis çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında seyir halindeki cipte yangın paniği yaşandı. Aracın hararet yaptığını gören sürücü dinlenme tesisine girerken, tessis çalışanları aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini görünce yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan C.C. idaresindeki ZU 031 yabancı plakalı Volvo marka cipin hararet yaptığını gören sürücü, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Bu sırada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini göre tesis içerisindeki akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüplerini alarak araca müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri de araca müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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