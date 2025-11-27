Konya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Şinasi Mahallesi Anıt Caddesi üzeri eski itfaiye kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZYR 08 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Araç sürücüsü durdurarak otomobilden inerken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA