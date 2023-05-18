Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından...
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Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa