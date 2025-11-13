Konya'da Sanayi Sitesinde Yangın: 9 İş Yeri Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 9 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Adana Çevre Yolu üzerinde Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki dükkanlarda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni öğrenilemeyen yangında 1 yedek parçacı, 2 tamirhane ve bunlara ait 6 iş yeri yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan iş yerleri kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA