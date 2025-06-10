Konya'da Samanlıkta Yangın

Konya'da Samanlıkta Yangın
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Samanlıkta kurumuş otların tutuşması sonucu meydana gelen yangında maddi zarar oluştu.

Konya'nın Kulu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yeni Mahalle Yaşardoğu Caddesi 138530 Sokak'ta bulunan bir çiftlikte çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.A.'ya ait içerisi saman balyaları ile dolu olan ve büyükbaş hayvan bağlı olan samanlıkta kurumuş otların tutuşması sonucu yangın başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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