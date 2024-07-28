Üye Girişi
Haberler

Konya'da saman ve yonca balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde saman ve yonca balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tonlarca saman ve yonca balyası yandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde saman ve yonca balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, balya ticareti yapan Y.K. ve S.K.'ye ait saman ve yonca balyalarının bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlara ait iş makineleri ile yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tonlarca saman ve yonca balyası yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar İtfaiye Konya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

 İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title