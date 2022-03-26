Konya'da saman balyaları alev alev yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında saman balyaları alev alev yandı.

Yangın, Cinler Mahallesi Aşıklar yolu üzeri 93007 Sokak'ta bulunan bir çiftlik yanındaki depolama alanında çıktı. Sedat G'ye ait olduğu öğrenilen saman balyaları, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek balyaları sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, büyük çapta zarar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa