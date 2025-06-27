Konya'da Ruhsatsız Alkollü İçki Satışına İhtiyaç Durumu

Konya'da Ruhsatsız Alkollü İçki Satışına İhtiyaç Durumu
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Konya'da jandarma ekipleri, ruhsatsız alkollü içki satışı yapan bir işletmede 472 şişe alkollü içkiye el koyarak işletme sahibine 120 bin 482 TL para cezası uyguladı.

Konya'da ruhsatsız ve izinsiz alkollü içecek satışı yapan işletmedeki 472 şişe alkollü içkiye el konulurken, 120 bin 482 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Kadınhanı ilçesinde dün jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 şahsın kaynakçı dükkanı ve depo olarak kullandığı iş yerinde gerekli ruhsat ve izinleri olmadan perakende alkollü içecek satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan kontrolde çeşitli markalarda 472 şişe alkollü içecek yakalandı. Malzemelere el konulurken, işletme sahibine 4733 sayılı Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet gereğince 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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