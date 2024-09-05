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Konya'da polisleri yaralayan şüpheliler yakalandı

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Konya'da kendilerini yakalamaya çalışan 2 polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı. Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya'da polisleri yaralayan şüpheliler yakalandı

KONYA - Konya'da kendilerini yakalamaya çalışan 2 polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araçtaki 2 kişi polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memurları S.Ü. ve B.K. kolundan ve bacağından yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla kaldırıldıkları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ablukaya aldı, şüpheliler yakalandı

Olayın ardından, olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, şehir merkezinde kapama tedbirleri uygulayarak araçları tek tek durdurarak aradı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerden Mustafa Samit olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan Cihanbeyi ise merkez Meram ilçesinde sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, hastanede tedavileri devam eden polis memurları S.Ü. ve B.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Selçuklu 3-sayfa Güncel Konya Polis Suç

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