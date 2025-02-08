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Konya'da Polisle Kaçan Şüpheli Yakalandı

Konya'da Polisle Kaçan Şüpheli Yakalandı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde park halindeki aracından şüphelenilen bir sürücü, polis ekiplerinin sorgulamak istemesi üzerine aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli O.B., uyuşturucu maddeleriyle birlikte gözaltına alındı.

Konya'nın polis ekipleri park halindeki bir aracı şüphe üzerine sorgulamak istediği sırada araç sürücüsü kendisine doğru gelen polisleri görünce aracını polis ekibinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri devriye görevlerini sürdürdüğü esnada merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki araçtan şüphelenerek araç içerisindeki O.B.'yi (48) sorgulamak istedi. Aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalışan O.B. polis aracına da çarparak uzaklaşmaya başladı. Ekipler, dur ikazına aldırış etmeden kaçan şüphelinin peşine düşerken, havaya ateş açılarak da uyarılan şüpheli kovalamaca sonrası Karaömerler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün üst ve aracında yapılan aramada 1,5 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Şüpheli O.B.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak", "taksirle yaralama", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, kamu malına zarar ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli ve idari işlem başlatılırken, O.B'ye 61 bin 979 TL ceza uygulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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