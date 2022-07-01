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Polis memuru, kendilerine bıçakla saldıran şahsı vurup öldürdü

AA - 3. Sayfa
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Polis memuru, kendilerine bıçakla saldıran şahsı vurup öldürdü

Konya'da yakalanacağını anlayınca polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde Müslüm D, hırsızlık yaptığı sırada kendisini fark eden vatandaşlara bıçakla saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli, bir evin bahçesindeki müştemilata saklandı. Bahçeye giren ekipler, müştemilatın kapısını açtığı sırada Müslüm D'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine bir polis memuru, şüpheliyi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS MEMURU GÖZALTINDA

Müslüm D'nin, şizofreni hastası olduğu, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından 38 suç kaydının bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan polis memurunun, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Savaş Güler - 3. Sayfa

Selçuklu Müslüm Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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