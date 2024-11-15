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Konya'da Polis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Konya'da Polis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı
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Konya-Karapınar yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Kazada, polis minibüsü kavşaktan dönüş yaparken otomobille çarpıştı.

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybette, 7'si polis 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Karapınar yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 BZ 693 plakalı İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A. idaresindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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