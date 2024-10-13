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Konya'da Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı

Konya'da Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir polis memuru, elinde bıçakla çıkan bir şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise vurularak etkisiz hale getirildi.

Konya'da polis memurunun bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdiği belirtilen Emre K. (29) için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Elinde bıçak olan şahsın alınması için adrese polis ekibi de istendi. Polislerin evin kapısında beklediği sırada açılan kapıdan elinde bıçakla koşarak çıkan ve polislere saldıran şüpheli Emre K., bir polis memuru M.T.'ti sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli Emre K. vurularak etkisiz hale getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı polis memurunun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde polis memurları kapıda beklediği sırada elinde bıçakla koşarak çıkan şahsın polislere saldırdığı görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuklu Politika Güvenlik 3-sayfa Polis konya

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