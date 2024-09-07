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Konya'da Polis Memurlarına Silahlı Saldırı

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Konya'da kendilerini yakalamaya çalışan 2 polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Konya'da kendilerini yakalamaya çalışan 2 polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S., 06 DZ 6051 plakalı kargo aracını çalarak kaçtı. Şüpheliler araçla trafik ışıklarında durunca takipte olan polis aracındaki polis memurları S.Ü. ve B.K. şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bu sırada şüpheli 2 kişinden Mustafa S. polis ekiplerine ateş açtı. Olayda polis memurları S.Ü. ve B.K. kolundan ve bacağından yaralanırken ambulanslarla kaldırıldıkları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Polislerin, şüphelileri yakalamaya çalışırken Mustafa S.'nın polislere ateş açma anı da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. kaçtı. Polis ekipleri sıkı takibin ardından şüphelilerden Mustafa S.'yi olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ve onlara yardım eden kardeşi Necati S.'yi ise merkez Meram ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Üç şüpheli Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar emniyete götürüldü.

Şüpheliler, olaydan bir gün önce plan yapmış

Şüphelilerin ifadesinde, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde dağıtım yapan bir kargo aracını takibe alarak, sürücünün kargo teslimatı yapmak için kontağı üzerinde bırakarak araçtan inmesinin ardından aracı çaldıklarını, araçta bulunan kargoları açarak değerli eşya aradıklarını söylediği belirtildi. Şüpheli Mustafa S.'nin polise ateş ettiğini itiraf ettiği, şüphelilerin kargo aracını çalmak için bir gün önce plan yapıp, aracı çaldıkları yerin yakınında kaldıkları öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis konya Suç

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