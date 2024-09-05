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Konya'da Polis Memurlarına Ateş Açıldı: 2 Yaralı

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Konya'da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişi, polis memurlarına ateş açarak 2 polisi yaraladı. Yaralı polislerin tedavisi devam ederken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişinin ateş açarak yaraladığı polis memurlarının tedavisi devam ederken, polis ekipleri şüphelilerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma sürdürüyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araçtaki 2 kişi polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla kaldırıldıkları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Polis konya Suç

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